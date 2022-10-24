В Волгограде ищут водителя, сбившего ребенка









Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил в Волгограде 13-летнюю девочку-пешехода и скрылся с места происшествия. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в настоящее время ведется его розыск.

Машина сбила ребенка напротив дома №15 по улице Зины Маресевой в Кировском районе. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. После наезда на ребенка водитель скрылся. Пострадавшую с травмой госпитализировали.



