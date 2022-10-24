«ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет принципы современного менеджмента





Очередной тренинг руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» посвятили внедрению принципов бережливого производства и повышению операционной эффективности. Участники разобрали теорию производственных потерь, минимизация которых позволяет значительно увеличить результативность производственного процесса; модель «узких мест», описывающую недостаток производственных мощностей в общей цепочке технологического процесса; инструменты быстрой переналадки, формирование «кайдзен-команд», позволяющих достичь значительных улучшений производства без роста численности персонала и других методик совершенствования работы предприятия.

После каждого образовательного блока участники мероприятия закрепляли знания с помощью деловых игр, бизнес-упражнений и решения кейсов. Увлекательность решения сложных задач, объединенный опыт, азарт командного соревнования помогли руководителям генерировать нестандартные идеи по внедрению новых практик и технологий на производстве.

Напомним, в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает мощности одного из самых передовых в регионе предприятий – горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.

На предприятии используется современное оборудование и новейшие технологии, что требует привлечения высококлассных специалистов как в производственной, так и в управленческой сферах.

Поэтому сотрудники предприятия ежегодно проходят обучение по развитию управленческих и лидерских качеств, применению новых инструментов повышения эффективности и стратегического планирования производства.





– Тренинг по операционной эффективности — хорошая возможность посмотреть со стороны на качество организации наших производственных процессов, масштабировать новые знания и направить их на главные стратегические цели «ЕвроХима»: увеличение объемов производства, повышение культуры безопасности, снижение экологических рисков, улучшение производства и вспомогательных процессов, – отметил участник тренинга исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.