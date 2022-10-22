Происшествия

В Волгограде задержали сбытчиков наркотиков из Краснодарского края

Происшествия 22.10.2022 11:33
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22.10.2022 11:33



Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимые 39-летняя и 40-летний жители Краснодарского края в августе приехали в Волгоград для распространения наркотиков бесконтактным способом. Выполняя функции оптовых сбытчиков, они расфасовывали наркотик и изготавливали закладки в тайниках на территории областного центра.

Мужчина при этом находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления в Краснодаре, а женщина находится под следствием.

В ходе обыска в квартире задержанных оперативники изъяли партии метадона и героина, более четверти миллиона рублей, упаковочный и фасовочный материал.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.


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