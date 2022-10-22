В Волгограде задержали сбытчиков наркотиков из Краснодарского края

Мужчина при этом находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления в Краснодаре, а женщина находится под следствием.
В ходе обыска в квартире задержанных оперативники изъяли партии метадона и героина, более четверти миллиона рублей, упаковочный и фасовочный материал.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.