Депутаты Волгоградской областной думы готовятся рассмотреть очередные изменения в бюджет на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пояснительную записку, изменения связаны с «текущей потребностью по уточнению показателей за счет средств областного бюджета, за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также в связи с необходимостью перераспределения расходов по отдельным направлениям.

Так, доходы на 2022 год увеличиваются со 147 миллиардов до 152, при этом в бюджет заложено расходов больше, чем доходов – в этому году дефицит бюджета составит около 4,6 миллиарда рублей. В следующем году, как видят депутаты, дефицит уменьшится до 1,5 миллиарда рублей, а в 2024 году он вновь станет профицитным – размер профицита прогнозируется в размере 3 миллиардов.

Итак, на какие статьи увеличат финансирование?

В 2022 году в Волгоградской области добавят 473 миллиона на развитие образования – общий объем, таким образом, составит 29,2 миллиарда рублей.

Увеличат расходы на организацию отдыха и оздоровления детей. Сумма вырастет на 62 миллиона рублей (всего 631 миллион).

На региональную молодежную политику Волгоградской области добавят 32 миллиона рублей. Итоговая сумма составит 149 миллионов рублей.

Финансирование патриотического воспитания граждан Волгоградской области увеличат на 8 миллионов (всего 91 миллион).

На развитие здравоохранения в Волгоградской области добавят 766 миллионов рублей – до 29,8 миллиарда. А вот в 2023 году эти расходы депутата хотят сократить на 822 миллиона рублей (до 23,2 миллиарда). В 2024 году на здравоохранение также будет потрачено меньше, чем в 2022 году – 24 миллиарда.

В частности, на профилактику заболеваний и формирование эффективной системы организации медпомощи направят в 2022 году еще 393 миллиона рублей (всего 26,5 миллиарда), а в 2023 году расходы будут сокращены на 882 миллиона (всего 20,6 миллиарда). В 2023 году бюджет этой статьи составит 21,4 миллиарда рублей.

На совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в этом году направят еще 368 миллионов рублей (всего 2,5 миллиарда). Небольшое увеличение запланировано и на последующие два года.

Увеличатся расходы на совершенствование процессов организации медпомощи на основе внедрения информационных технологий в 2023 году – на 22 миллиона рублей (всего 191 млн).

Траты на развитие гражданского общества в 2022 году вырастут на 43 миллиона рублей (всего 128 миллионов).

Увеличатся расходы и на социальную поддержку и защиту населения – на 189 миллионов рублей. Так, предусмотрено дополнительное финансирование социальной поддержки семей и детей в размере 46 миллионов (всего 13,9 миллиарда рублей).

Добавят денег и на развитие транспортной системы региона в этом году – 2,5 миллиарда рублей (всего до 19,4 миллиарда).

На развитие физической культуры и спорта дополнительно направят 32,7 миллиона рублей. В общей сложности на региональный спорт потратят из бюджета, таким образом, в 2022 году 2,1 миллиарда. В частности, на развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физкультурой – 875 миллионов рублей (82,8 миллиона рублей из них – дополнительные).

На экономическое развитие и инновационную экономику добавят 105 миллионов рублей (всего 1,172 миллиарда).

Увеличат расходы на формирование современной городской среды – на 28 миллионов рублей (всего 1,369 миллиарда).

На 229 миллионов рублей увеличится финансирование программы обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами – всего 2,359 миллиарда.

На 126 миллионов рублей вырастут расходы по непрограммным направлениям обеспечения деятельности государственных органов (всего на эти цели в этом году уйдет почти 3 миллиарда рублей).

Какие сферы жизни подвергнутся секвестированию?

С развития дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в этом году заберут 134 миллиона рублей – общий объем финансирования составит 3,5 миллиарда рублей.

10 миллионов лишится программа повышения качества жизни пожилых людей – останется 155 миллионов.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан недосчитается в этом году 143 миллионов рублей (всего останется 7,4 миллиарда).

На 36,4 миллиона рублей сокращено финансирование программы обеспечения безопасности жизнедеятельности (до 1,9 миллиарда рублей). Уменьшат расходы на защиту населения и территории от ЧС, а также на развитие функционирования средств автоматизации комплексной системы защиты населения.

Расходы на развитие рынка труда и обеспечение занятости в 2022 году сократят на 288 миллионов рублей (всего останется 1,3 миллиарда).

Секвестр коснется расходов на использование и охрану водных объектов – в этом году сокращение составит 788 миллионов рублей (всего 1,088 миллиарда).

Охрана окружающей среды также не досчитается 18,5 миллионов рублей (всего 692 млн).

19,3 миллиона рублей не досчитается программа комплексного развития сельских территорий (останется 267 миллионов рублей).

Сократят расходы на массовый и детский спорт в 2022 году – на 5,6 миллиона рублей, на спорт высший достижений – на 44,3 миллиона рублей.

Уменьшат расходы на совершенствование государственного и муниципального управления – на 114 миллиона рублей (до 862 миллионов).

Меньше потратят на программу развития информационного общества – на 121 миллион рублей (останется 408 миллионов).

Сфера культуры не досчитается 92 миллионов рублей, останется всего 3,2 миллиарда.