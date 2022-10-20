Экономика

ВТБ запускает ипотечные сделки в агентствах недвижимости

Экономика 20.10.2022 11:07
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20.10.2022 11:07



ВТБ провел успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.

Первые дистанционные сделки ВТБ провел совместно с агентствами «Этажи» и «Домиан» в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Красноярске и Коломне. В рамках проекта клиенты в удобном для них офисе банка заранее оформили усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). В день проведения сделки после успешной идентификации стороны подписали кредитную документацию и договор купли-продажи УКЭП в офисе агентства, а банк выдал кредит.

Далее с помощью  сервиса безопасных расчетов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» средства за приобретаемый объект были перечислены  на специальный счет. В то же самое время ВТБ направил пакет документов в Росреестр для электронной регистрации сделки. После успешного перехода права собственности к покупателю продавец получил деньги на свой счет.

-Вторичный  рынок недвижимости отличается большей продуктовой насыщенностью в сравнении с новостройками, что, безусловно, сказывается на его ценовой политике. Помимо широкого выбора и доступной стоимости, "вторичка" привлекает заёмщиков еще и возможностью купить объект  уже с ремонтом, мебелью и заселиться сразу после сделки. Учитывая востребованность рынка вторичной недвижимости среди клиентов, мы запустили дистанционные сделки именно в этом сегменте. Сейчас банк успешно завершил пилотирование сервиса и начинает его масштабировать на всю партнерскую сеть. Рассчитываем, что до конца года наши клиенты смогут проводить ипотечные сделки в большинстве агентств, - рассказала начальник отдела развития ипотечного бизнеса ВТБ в Москве и области Елена Ложковая в ходе выступления на Международном жилищном конгрессе.

-Наша стратегическая задача - упростить путь покупателя вторичной недвижимости и ускорить процесс в случаях, когда в сделке участвует много сторон — продавцы, покупатели, риелторы, банки. В этом пилотном проекте мы использовали специальное программное обеспечение, которое позволяет клиентам и их представителям не приезжать в отделение банка, а сотруднику кредитной организации — не посещать офис агентства для получения ипотеки. Одновременно наше решение позволяет защитить стороны сделки от мошеннических действий, - добавил генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

ВТБ – один из лидеров российского рынка жилищного кредитования. За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.  Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок.


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