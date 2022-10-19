Экология

Способ ликвидации «Белого моря» в Волгограде вынесли на суд общественности

Экология 19.10.2022 14:45
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19.10.2022 14:45



В Волгограде начались общественные слушания по проекту ликвидации шламонакопителя завода «Химпром». Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, лестного хозяйства и экологии, до 17 ноября вся проектная документация по объекту «Белое море» будет доступна на сайтах департамента городского хозяйства Волгограда и облкомприроды.
- Представить свои замечания и предложения в отношении объекта обсуждений можно в письменном виде до 27 ноября текущего года, - сообщили в комитете.
Замечания и предложения от общественности принимаются на электронную почту: Gh_Gh@vo1gadmin.ru (с отметкой  «Общественные обсуждения») или по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Ковровская, 16a в департамент городского хозяйства администрации Волгограда.
В сентябре текущего года, напомним, стал известен способ ликвидации «Белого моря». Как ранее собщао информагентство, шламонакопитель решено законсервировать. Разработкой проекта по его ликвидации опасного объекта занималось ООО «ГеоТехПроект», ранее выполняющее инженерные изыскания на шламонакопителе. Было предложено три способа ликвидации «Белого моря», из которых выбрали один. Это фиксация шлама на месте с созданием системы защитных экранов и барьеров. 
Консервация шламонакопителя «Белое море» пройдет в два этапа, которые в общей сложности займут 6 лет. Технологический этап продлится два года, потом начнется 4-летний биологический этап, предусматривающий уход за посевами и растительностью.
Самый основной - это технологический этап. Он подразумевает создание системы специализированных инженерных барьеров, которые будут не допускать попадание загрязняющих веществ, в  том числе фильтрата из тела шламонакопителя в окружающую среду.
Общественные слушания пройдут 7 ноября в 18:00 по адресу: Волгоград, Кировский район, ул. Курчатова, д. 18Г, Дом культуры «Патриот».
Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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