



Банк «Открытие» запустил акцию по бесплатному снятию наличных с карты «120 дней». Новые держатели кредитной карты смогут снимать до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии и без процентов: сумма войдет в льготный период.

Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 30 ноября включительно.

«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.

Полный список всех преимуществ по карте «120 дней» и подробные условия акции доступны на сайте банка



