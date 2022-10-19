Экономика 19.10.2022 10:03
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19.10.2022 10:03
Банк «Открытие» запустил акцию по бесплатному снятию наличных с карты «120 дней». Новые держатели кредитной карты смогут снимать до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии и без процентов: сумма войдет в льготный период.
Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 30 ноября включительно.
«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.
Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.
Полный список всех преимуществ по карте «120 дней» и подробные условия акции доступны на сайте банка.
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