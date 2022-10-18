В Волжском в смерти выпавшей из окна девочки обвиняют ее мать

Расследования 18.10.2022 14:54
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18.10.2022 14:54
Жительницу Волжского Волгоградской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери.
- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
34-летней матери ребенка предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Ее дочь, которой было 1 год и 8 месяцев, выпала в августе текущего года из окна многоквартирного дома №13 по улице Дружбы в Волжском. В ходе следствия установлено, что женщина оставила свою малолетнюю дочь без присмотра, в результате малышка взобралась по спинке дивана на подоконник открытого настежь окна с москитной сеткой и облокотилась на нее. Конструкция не выдержала веса девочки и рухнула вместе с ней с третьего этажа, пролетев не менее 9 метров. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.
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