Жители Даниловки Волгоградской области буквально задыхаются от дыма, который образуется от деятельности небольшого угольного завода. По словам местного жителя Андрея Карасева, власти на проблему закрывают глаза, от правоохранительных органов приходят отписки, проверяющие ничего не находят, а хозяин производства просто смеется ему в лицо.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Угольное производство расположено на окраине Даниловки. До ближайших домов, по словам Андрея Карасева, около 500 метров. Минимум раз в неделю завод выходит на полную мощность – и тогда поселок накрывает густой и прогорклой завесой.

— Это началось не вчера и не позавчера. На самом деле проблеме уже несколько лет, — рассказывает местный фермер Андрей Карасев. — Этот армянин — Минасян Манвел — травит нас, как тараканов. Я пасу скот на своем пастбище и ежедневно вижу, что происходит. Дым стоит такой, что хоть топор вешай. Если ветер дует в сторону домов, то все — хана. А у людей маленькие дети, старики страдают, есть те, кто после ковида. Этот дым буквально разъедает глаза и раздирает легкие. Белье постираешь, повесишь сушить — в итоге опять придется перестирывать. И хоть бы что. Подходили по-хорошему, отвечает, кондиционеры себе купите и не выходите на улицу. А у него, мол, все по закону. Вы же свиней разводите, говорит, они тоже воняют. Представляете? Сравнил дым от своей «кочегарки» и отходы от животных.

Андрей говорит, что от такого производства страдает большая часть жителей Даниловки.

— Людей очень много. Если нужно, мы соберем еще больше. Только в прокуратуру около сотни человек подписались. С улиц Федорцова, Рабочей и Краснознаменной, — говорит фермер. — Этот беспредел нужно останавливать. Тут вопрос к главе. Непонятно, кто у нас глава. То ли армянин с «кочегаркой», то ли Копытов.

Карасев рассказывает, что буквально на днях в Даниловку приезжали проверяющие из Михайловки и Волгограда.

— Какой-то эколог михайловский приезжала, представилась Татьяной Локтионовой. Пофоткала, поговорила с нами и ушла в закат, — делится Андрей. — Потом мужик на белой «Ниве» появился. Вроде как из Волгограда. Говорил, что здесь этой «кочегарки» быть не должно по документам. Все порывался к Копытову поехать и тоже исчез. Уже никому не веришь. Одни слова, а дел никаких.

Фермер считает, что если власти и надзорные органы не смогут решить этот вопрос, то ситуация может выйти из-под контроля.

— Такое ощущение, что нас подталкивают к прямому столкновению. Если он не свернет свою «кочегарку», то что нам останется делать, какой у нас выход? — задается вопросом даниловец.

Глава Даниловского муниципального района Сергей Копытов в разговоре с журналистом ИА «Высота 102» пояснил, что знает о существующей проблеме в поселке.

— Мы работаем в этом направлении. Но здесь не все так просто. Минасян уже довольно давно занимается выработкой угля, лет пять точно. Но последние два года стало заметно задымление. Может он раньше работал как-то иначе, либо «роза» ветров была в другом направлении, поэтому дым уходил от населенного пункта, — рассказывает глава района. — Он сам в Даниловку перебрался из станицы Сергиевской. У него несколько вагончиков, четыре бочки стоят по 25 «кубов» каждая. В лесничестве покупает дубы, в бочки закидывает дрова и получает уголь. Когда пошли жалобы от даниловцев, мы обследовали земельный участок, составили акт, запросили органы Росреестра. От них поступила информация, что земля, где находится угольное производство, является сельскохозяйственной по своему назначению. Получается нецелевое использование. В прошлом году мы направляли Минасяну предписание, чтобы он все устранил по земле. Он в свою очередь ничего не сделал.

По словам Сергея Копытова, после этого администрация обратилась в Роспотребнадзор.

— Указали в жалобе, что есть задымление, люди задыхаются. Из Михайловки к нам приехали, сделали замеры, ничего криминального не нашли, все в соответствии с нормативами, — добавляет глава. — Нас это опять не устроило. Месяц назад мы обратились в прокуратуру Даниловского района. Заявление взяли в работу. Сейчас действует мораторий на проверку бизнеса, это тоже надо брать в расчет. Пока единственное, за что, скажем так, можно «зацепиться» — это использование Минасяном земли не по назначению.

На вопрос корреспондента, известно ли главе о коллективных обращениях жителей Даниловки в правоохранительные органы по поводу ситуации с угольным заводом, Копытов ответил, что осведомлен об этом.

— Минасян работает легально. Собственником участка, где размещено производство, является его супруга. У него на руках все документы, экологические паспорта. Фактических оснований для возбуждения уголовного дела нет, — считает Копытов. — Проверку может организовать только прокуратура, если посчитает, что жизнь и здоровье людей подвергается опасности. До жилых домов от его производства около 600-700 метров, то есть это допустимое по закону расстояние. Достаточно и 500 метров. Особый противопожарный режим, введенный в Волгоградской области, он не нарушал, потому что открытого огня нет, все прогорает в бочках.

Глава Даниловского района утверждает, что вопрос с угольным заводом требует особенного подхода.

— Проблема серьезная. Мы занимаемся этим вопросом. Конечно, нам хотелось бы урегулировать ситуацию, чтобы люди не задыхались. Теперь решение за прокуратурой. Если надзорное ведомство признает, что там опасность, тогда это уже другой разговор, — считает Копытов.

Сам Манвел Минасян убежден, что жалобы на его производство имеют свою подоплеку.

— Раньше вся Даниловка дровами топилась, газа не было, дым валил и что тут такого? — задается вопросом предприниматель. — Восемь лет я работаю здесь, земля в моей собственности, полгектара я с самого начала перевел для промышленного назначения. Специально для производства древесного угля. У меня есть все документы, экологические паспорта. От жилых домов должно быть 500 метров, у меня — в два раза больше. Моя база находится в лесу, никому не мешает. Просто есть такие люди, что ни себе, ни другим.

Как рассказал Минасян, проблемы и жалобы у даниловцев к его угольному заводу появились в последние два года.

— Ничего никогда не мешало и вдруг стало мешать. Раньше я подобного не слышал ни от кого. Рядом с моим производством появился фермер Андрей Карасев. С этого все и началось. Он занимается овцами. У него земля в аренде. Видимо, позарился на мою. Думает, что если меня «закроют», он сможет мои наделы себе забрать, людей «раскачивает». Ходит тут фотографирует. Да ради Бога. У меня все законно, — говорит предприниматель.

По словам владельца производства, к нему на базу недавно приезжали несколько комиссий с проверками.

— Были люди из Михайловки. Лаборатория все проверила — нулевые показания, все чисто. Потом из Фролово от Гостехнадзора появились. Не знаю, почему именно оттуда, ведь мы вроде как к Михайловскому району в этой сфере относимся. Может быть, знакомые Карасева приезжали. И снова ничего не нашли, никаких нарушений, — уточняет Манвел Минасян.

С главой района местный бизнесмен, с его слов, во взглядах на возникшую проблему не сошелся.

— Копытов мне говорит, что, мол, давай закроем все. А зачем закрывать единственное производство в районе? Кроме хлебопекарни здесь больше нет ничего. Да и то, в этом году из-за спецоперации реализация у меня упала. Так в Волгоград возил на оптовку, а теперь… Раз в неделю одну бочку запускаю и все. Я ни от кого не скрываюсь, плачу налоги. Или может быть вопрос в другом. Если я армянин, то не должен здесь работать? — рассуждает Минасян.

В свою очередь Андрей Карасев в разговоре с журналистом информагентства отрицал связь между его пастбищем, угольным производством и жалобами местных жителей.

— Я действительно занимаюсь фермерством. У меня есть земля в аренде рядом с угольным заводом. Но это здесь совершенно ни при чем. Поймите, люди страдают, дети, мы все теряем здоровье из-за «хотелок» Минасяна, — говорит житель Даниловки. — Кстати, после проверок он пригасил немного свою «кочегарку». Если раньше запускал производство днем, то теперь работает по ночам. Но кардинально ничего не меняется. Непрерывно круглый год нас продолжают травить. Получается, что простых людей оставили с проблемами один на один. Минасян, похоже, всех купил. И тут вариантов остается немного. Похоже, власти хотят, чтобы здесь в Даниловке народ поднялся и решил все сам.

Согласно информации сервиса СПАРК-Интерфакс, Манвел Минасян является собственником и руководителем ООО «ФЕНИКС», зарегистрированного 27 июня 2018 года. Компания занимается всем и сразу — в качестве разрешенных видов деятельности указаны охота, отлов и отстрел диких животных, лесозаготовки, ремонт машин и оборудования, строительство жилых и нежилых зданий, торговля кофе, чаем, какао, пряностями, фруктами и овощами.

Фото и видео: Андрей Карасев

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»