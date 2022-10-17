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ВТЗ успешно прошел аудит системы экологического менеджмента

Актуально 17.10.2022 16:08
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17.10.2022 16:08


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), подтвердил соответствие системы экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии требованиям международного стандарта ИСО 14001:2015, содержащего основные требования к управлению экологическими рисками. 
Наблюдательный аудит, необходимый для обновления сертификата качества СЭМ, провели специалисты уполномоченного международного органа по сертификации. Они проинспектировали ряд структурных производственных подразделений предприятия, в том числе электросталеплавильный и три трубопрокатных цеха.
В числе перспективных практик управления экологическими рисками эксперты отметили разработку комплекса программ по декарбонизации производства с целью снижения валовых выбросов парниковых газов на 10%, а также реализацию мероприятий по сокращению удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 5%.
По результатам аудита ВТЗ подтвердил соответствие СЭМ ранее выданному сертификату качества. Это означает, что СЭМ ВТЗ является результативной, а предприятие демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
СЭМ ВТЗ внедрена и сертифицирована с 2006 года. Экологический сертификат выдается сроком на три года. На протяжении этого периода на предприятии проходят два наблюдательных и сертификационный аудиты.

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