Экономика 17.10.2022 13:49
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17.10.2022 13:49
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены ремонты на паровой котельной и центральной водоподготовительной установке.
Работники теплосилового цеха совместно с отделом главного энергетика с мая 2022 года провели ряд организационно-ремонтных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. За это время специалисты предприятия осуществили гидравлические испытания тепловой сети и устранили все выявленные дефекты трубопроводов, произвели ремонт вспомогательного оборудования котельной и теплофикационной сети.
Также совместно с персоналом ЦРМП была осуществлена полномасштабная работа по монтажу нового огнеупорного защитного слоя (обмуровки) водогрейного котла ПТВМ-100 №2. Работы проводились в топочном (внутрикотловом) пространстве. Кроме этого отремонтированы сетевые насосы водогрейной котельной.
На Центральной водоподготовительной установке (ЦВПУ) заменили морально изношенные материалы: коллектора к насосному парку и паровых котлов, запорно-регулирующую арматуру, насосный парк и прилегающие трубопроводы.
Кроме подготовки систем теплоснабжения, проведены ремонтные работы на магистральных и межцеховых трубопроводах сжатого воздуха.
Отметим, что правильно и своевременно выполненный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, позволит обеспечить функционирование оборудования.
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