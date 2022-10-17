Экономика

Тепловое хозяйство «Красного Октября» готово к осенне-зимнему периоду

Экономика 17.10.2022 13:49
0
17.10.2022 13:49


В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены ремонты на паровой котельной и центральной водоподготовительной установке.
Работники теплосилового цеха совместно с отделом главного энергетика с мая 2022 года провели ряд организационно-ремонтных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. За это время специалисты предприятия осуществили   гидравлические испытания тепловой сети и устранили все выявленные дефекты  трубопроводов, произвели  ремонт вспомогательного оборудования котельной и теплофикационной сети.
Также совместно с персоналом ЦРМП была осуществлена полномасштабная работа по монтажу нового огнеупорного защитного слоя (обмуровки) водогрейного котла ПТВМ-100 №2. Работы проводились в топочном (внутрикотловом) пространстве. Кроме этого отремонтированы сетевые насосы водогрейной котельной.
На Центральной водоподготовительной установке (ЦВПУ) заменили морально изношенные материалы: коллектора к насосному парку и паровых котлов, запорно-регулирующую арматуру, насосный парк и прилегающие трубопроводы.
Кроме подготовки систем теплоснабжения, проведены ремонтные работы  на магистральных и межцеховых трубопроводах сжатого воздуха.
Отметим, что правильно и своевременно выполненный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, позволит обеспечить функционирование оборудования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.10.2022 15:55
Экономика 17.10.2022 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.10.2022 15:43
Экономика 17.10.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.10.2022 13:40
Экономика 17.10.2022 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.10.2022 13:06
Экономика 17.10.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.10.2022 10:58
Экономика 17.10.2022 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 14:51
Экономика 14.10.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 14:29
Экономика 14.10.2022 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 10:14
Экономика 14.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2022 08:50
Экономика 14.10.2022 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 08:09
Экономика 14.10.2022 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 16:37
Экономика 13.10.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:13
Экономика 13.10.2022 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:02
Экономика 13.10.2022 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 14:27
Экономика 13.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.10.2022 11:45
Экономика 13.10.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабствомСмотреть фотографии
16:08
ВТЗ успешно прошел аудит системы экологического менеджментаСмотреть фотографии
15:57
Бастрыкин поручил возбудить дело о развале городского транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медалиСмотреть фотографии
14:53
«У нас свой путь»: в России новыми законами «задушат» пропаганду ЛГБТ и педофилииСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонииСмотреть фотографии
13:49
Тепловое хозяйство «Красного Октября» готово к осенне-зимнему периодуСмотреть фотографии
13:32
Звезды над головами жителей Волгограда обойдутся в 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:31
Новый зампрокурора Волгоградской области примет граждан по вопросам мобилизацииСмотреть фотографии
13:17
Исследование: волгоградцам придется копить на новую машину больше 9 летСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области отремонтировали семь высоковольтных линий электропередачиСмотреть фотографии
12:25
«Даже не шевелятся. Позорники»: в Волгограде обрастает мусором штаб-квартира командарма ШумиловаСмотреть фотографии
12:24
Продукты, машины и амуниция: из Волгоградской области в ЛНР отправлен еще один гумконвойСмотреть фотографии
11:48
Жителям Волгограда назвали сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи теплаСмотреть фотографии
11:10
Плата за капремонт вырастет в Волгограде и области с 1 январяСмотреть фотографии
10:54
В Волжском началось активное подключение учреждений и жилых домов к теплуСмотреть фотографии
10:36
Молодой волгоградец застраховал себя от интимных услуг и остался без сексаСмотреть фотографии
10:05
Батареи огонь? В Волгограде начался отопительный сезонСмотреть фотографии
09:50
Бастрыкина просят посадить чиновников Волгограда из-за автобусовСмотреть фотографии
09:19
Эшелон мобилизованных отправился из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцамСмотреть фотографии
19:08
Смотрим, что скрыто за буквами в обозначении ВУССмотреть фотографии
17:05
В Волгограде ищут пропавший в 90-е памятник героям СталинградаСмотреть фотографии
15:31
В акватории Волги горожане заметили необычную техникуСмотреть фотографии
14:31
Самолет рейса Москва — Волгоград подал сигнал бедствияСмотреть фотографии
13:24
Вооруженный житель Астрахани угнал BMW в центре Волгограда и разбился насмертьСмотреть фотографии
12:10
На Украине погиб старший сержант из-под Волгограда Александр КусмарцевСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области утки и лебеди облюбовали плавучие домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Забросавшие камнями трамвай подростки попали на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 