На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зону

Экономика 14.10.2022 10:14
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14.10.2022 10:14
Создание в Волгограде особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Химпром» одобрено правительственной рабочей группой.
- В Волгограде на территории ОЭЗ «Химпром» планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать проекты по строительству завода, производящего метанол, а также организовать производство биопротеинов, средств защиты растений и уксусной кислоты, - сообщили в администрации Волгоградской области.
На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, были рассмотрены предложения о создании ОЭЗ в Волгоградской и Кемеровской областях и Чувашской республике.
- Считаю, что сегодня развитие преференциальных форм, создание новых экономических зон, территорий опережающего развития имеет особое значение, поскольку нашей стране ещё в большей степени, чем ранее требуется экономический рост. Поэтому считаю нашу работу важной, — открыл заседание Юрий Трутнев.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в свою очередь сообщил, что несмотря на текущую ситуацию интерес к преференциальному режиму особых экономических зон не снижается.
- Треть площадок 15 из 45 были созданы за последние 2 года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад, — сообщил замминистра.
По итогам заседания рабочей группы одобрено создание трёх ОЭЗ в Волгоградской и Кемеровской областях, Чувашской Республике.
- Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику регионов около 197 млрд рублей инвестиций, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах, — подчеркнул Вахруков.
Напомним, что в Волгоградской области ранее создана территория опережающего социально-экономического развития в Михайловке.
Фото: Минэкономразвития РФ
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