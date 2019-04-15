



Территорией социально-экономического развития в Волгоградской области стал город Михайловка. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в обладминистрации, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал заявку региона и подписал соответствующее постановление.

Объем инвестиций составит порядка 9,6 миллиарда рублей. Механизм ТОСЭР позволит повысить привлекательность Михайловки для ведения бизнеса, будет способствовать привлечению инвесторов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения.

Новый статус позволит запустить в Михайловке ряд предприятий. В частности, запланировано открытие площадки по выпуску модифицированного катионного крахмала, создание производства электрощитового оборудования. Один из проектов предусматривает высадку плодово-ягодного сада и организацию переработки урожая.

Отмечается, что в Михайловке будут созданы дополнительные преференции для инвесторов, в том числе пониженные ставки по налогу на прибыль; снижение размера страховых взносов; освобождение от земельного налога, а также от налога на имущество тех предприятий, которые сформированы в результате реализации инвестпроектов на территории опережающего развития.



