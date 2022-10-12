Происшествия

Заблокировал и набросился: в Волгограде на видео попала драка из-за обгона

Происшествия 12.10.2022 14:11
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12.10.2022 14:11


В Дзержинском районе Волгограда два водителя сошлись в неравном бое из-за обгона. Как сообщает ИА «Высота 102», одному из автолюбителей не понравился маневр и он пустил в ход кулаки. 



— Сотрудниками полиции организована проверка по факту дорожного конфликта, произошедшего между водителями автомобилей LADA Largus и Volkswagen, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В полицию с заявлениями по факту полученных в ходе конфликта телесных повреждений обратился 54-летний водитель иномарки. 

Предварительно установлено, что утром 11 октября 2022 года водитель Volkswagen двигался по улице Ангарской и при повороте на проезд Бузулукский, согласно ПДД, обогнал автомобиль LADA Largus. 


Водителю отечественной легковушки такой маневр пришелся не по душе. Мужчина стал подрезать иномарку, создавая опасную ситуацию на дороге, а после заблокировал проезд своему оппоненту. Как только оба автомобилиста вышли из машин, водитель LADA Largus в ходе возникшего конфликта начал бить по лицу своего визави. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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