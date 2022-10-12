Экономика 12.10.2022 13:47
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12.10.2022 13:47
Банк «Открытие» добавил новые полезные функции и сервисы в «Бизнес-портал» - онлайн-банк для малого и среднего бизнеса. Теперь клиенты могут видеть все статусы обработки платежа с момента отправки в банк до исполнения.
После подписания и отправки платеж проходит внутри банка несколько этапов контроля в зависимости от вида платежа: валютный или кредитный контроль, комплаенс-контроль и контроль безопасности. Пока платеж имеет статус «В обработке», клиентам доступна детальная информация о всех этапах обработки, текущем статусе и прогнозном сроке исполнения.
Сервис бесплатный, не требует подключения и доступен всем клиентам. Для получения информации необходимо открыть платеж в ленте операций. На экране появится трекер со статусами обработки. После прохождения всех этапов платеж получает статус «Исполнен», а трекер автоматически исчезает.
Работать с выписками в «Бизнес-портале» также стало удобнее. Выписка – наиболее востребованный функционал для бухгалтера, которому часто приходится работать в многозадачном режиме: отправить отчет о проведенных платежах руководителю, провести сверку платежей и загрузить их в 1С. Для этого необходимо формировать выписку в разных форматах PDF/ Excel/ 1C. Теперь не нужно тратить время на отдельный запрос выписки в каждом формате. Достаточно сформировать один запрос и отметить все требуемые форматы. Автоматически будут сформированы и доступны для скачивания несколько файлов.
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