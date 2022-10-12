Экономика 12.10.2022 13:28
0
12.10.2022 13:28
Банк «Открытие» успешно завершил пилотный проект по использованию персонализированных презентаций Selvery при консультации клиентов. Решение позволит повысить продажи кредитных карт на 40%.
Предложение банковских решений требует от сотрудника первой линии банковского офиса не только изучения потребностей конкретного клиента, но и фокусировки на наиболее подходящих ему преимуществах продукта. Банк «Открытие» протестировал платформу Selvery, которая позволяет менеджерам офисов создавать индивидуальные продуктовые презентации для консультации клиентов. Они помогут персонализировать продажи и обеспечить высокое качество обслуживания по стандартам банка, независимо от опыта сотрудника.
По этой технологии менеджер изучает ситуацию клиента, задавая несколько предложенных платформой вопросов, и на основе введенных ответов получает автоматически сформированную презентацию продукта. Например, для кредитной карты отображаются график внесения обязательных платежей и выгода, получаемая от ее использования в зависимости от объема регулярных трат. Благодаря технологии сотрудники лучше понимают клиента и предлагают наиболее подходящий ему продукт. А клиент получает возможность наглядно изучить преимущества продуктов. В пилотном проекте зафиксирован рост качества консультаций и продаж - более чем на треть.
– Мы стремились минимизировать зависимость от уровня компетенций менеджеров в продажах и сервисе и помочь им легче ориентироваться в особенностях всех продуктов. Selvery оказалось эффективным решением и для новых, и для опытных сотрудников. Первые быстрее выходят на целевую эффективность, а вторые лучше выполняют KPI, – прокомментировал итоги пилотного проекта Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций банка «Открытие».
– На решение о масштабировании технологии повлияло не только улучшение бизнес-метрик – заявок и выдач - но и обратная связь участников пилота. Мы получили много позитивных откликов от линейных сотрудников и их руководителей, а также несколько запросов на распространение Selvery на другие продукты, – отметила Диана Зарипова, заместитель начальника Управления развития розничных продаж банка «Открытие».
В интернет-банке «Открытия» для предпринимателей появился трекер статусов обработки платежей12.10.2022 13:47
Экономика 12.10.2022 13:47
ВТБ: фишинговая активность в октябре выросла почти в 3 три раза12.10.2022 13:33
Экономика 12.10.2022 13:33
Молодежь Поволжья представила стартап-проекты на региональном Демо-дне Сбера12.10.2022 12:32
Экономика 12.10.2022 12:32
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре12.10.2022 12:16
Экономика 12.10.2022 12:16
«Россети Юг» содействуют обеспечению питьевой водой населения Волгоградской области12.10.2022 12:08
Экономика 12.10.2022 12:08
Клиенты банка «Открытие» заработали 13 миллиардов рублей на сберегательных продуктах за сентябрь12.10.2022 10:58
Экономика 12.10.2022 10:58
В Самаре состоялся региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера12.10.2022 09:54
Экономика 12.10.2022 09:54
Сбер разработал памятки для посещения отделений Банка для людей с особенностями ментального здоровья11.10.2022 15:44
Экономика 11.10.2022 15:44
Банк «Открытие» перезапускает карту «ЛУКОЙЛ»11.10.2022 13:58
Экономика 11.10.2022 13:58
Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 8,5% годовых11.10.2022 12:54
Экономика 11.10.2022 12:54
Более 200 тысяч пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения с начала октября11.10.2022 11:55
Экономика 11.10.2022 11:55
Регистрация на новый сезон акселератора SberStudent открыта11.10.2022 11:33
Экономика 11.10.2022 11:33
«В бой идут одни старики»: в Волгограде мобилизованных сотрудников готовы заменить пенсионеры11.10.2022 10:27
Экономика 11.10.2022 10:27
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших краткосрочных вкладов10.10.2022 14:16
Экономика 10.10.2022 14:16
Банк «Открытие» предложил автомобилистам «Подушку безопасности»10.10.2022 13:31
Экономика 10.10.2022 13:31