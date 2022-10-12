Волгоградская облдума проводит срочное заседание по выплатам мобилизованным









Депутаты Волгоградской областной думы в настоящее время проводят экстренное заседание с одним единственным вопросом повестки дня - принятие мер по социальной поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент. Перед заседанием думы предложенные меры были одобрены на заседаниях профильных комитетов.





Напомним, накануне глава региона озвучил решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области. Кроме того, на встрече с представителями семей мобилизованных были представлены и совместно рассмотрены инициативы по оказанию дополнительной соцподдержки.





Для этого в регионе по поручению Андрея Бочарова создана межведомственная комиссия.



