Политика

Волгоградская облдума проводит срочное заседание по выплатам мобилизованным

Политика 12.10.2022 10:21
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12.10.2022 10:21



Депутаты Волгоградской областной думы в настоящее время проводят экстренное заседание с одним единственным вопросом повестки дня - принятие мер по  социальной поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент. Перед заседанием думы предложенные меры  были одобрены на заседаниях профильных комитетов. 

Напомним, накануне глава региона озвучил решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области. Кроме того, на встрече с представителями семей мобилизованных были  представлены и совместно рассмотрены инициативы по оказанию дополнительной соцподдержки. 

Для этого в регионе по поручению Андрея Бочарова создана межведомственная комиссия.

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