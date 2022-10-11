Бочаров: семьи мобилизованных волгоградцев получат по 100 тысяч рублей









Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 11 октября, заявил о принятом решении оказать материальную поддержку семьям мобилизованных жителей региона.





- Мной принято решение о единовременной региональной выплате призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области по 100 тысяч рублей. Соответствующие поручения уже даны, - сообщил глава региона.





Как сообщает ИА «Высота 102», с таким заявлением Андрей Бочаров выступил в ходе встречи с членами семей мобилизованных, которая проходит в эти минуты.





Напомним , накануне губернатор Волгоградской области на оперативном совещании в администрации региона по итогам поездки в военно-полевой учебный центр Минобороны РФ сообщил о необходимости оказания дополнительной материальной помощи мобилизованным.



