ФСБ: назван организатор теракта на Крымском мосту

Сотрудниками ФСБ России установлен организатор теракта на Крымском мосту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, также выявлены 12 соучастников.

— Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, — цитирует информагентство Telegram-канал SHOT. Установлены 12 его соучастников, восемь из них задержаны. Это пять граждан России, еще трое — Украины и Армении, сообщили в ФСБ.

Уточняется, что бомба на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что к теракту на Крымском мосту может быть причастна фирма из Волгограда.

Скриншот: Telegram-канал SHOT