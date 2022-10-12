Федеральные новости

ФСБ: назван организатор теракта на Крымском мосту

Федеральные новости 12.10.2022 10:16
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12.10.2022 10:16


Сотрудниками ФСБ России установлен организатор теракта на Крымском мосту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, также выявлены 12 соучастников. 

— Организатором теракта на Крымском мосту  является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, — цитирует информагентство Telegram-канал SHOT. Установлены 12 его соучастников, восемь из них задержаны. Это пять граждан России, еще трое — Украины и Армении, сообщили в ФСБ. 

Уточняется, что бомба на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что к теракту на Крымском мосту может быть причастна фирма из Волгограда.

Скриншот: Telegram-канал SHOT

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