Расследования

К взрыву на Крымском мосту может быть причастна фирма из Волгоградской области

Расследования 10.10.2022 07:13
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10.10.2022 07:13


При расследовании теракта, совершенного на Крымском мосту, всплыл след фирмы, зарегистрированной в 2009 году на территории Волгоградской области. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», именно «ТЭК-34» разместило объявление о перевозке груза, на которое отозвался дальнобойщик Махир Юсубов. 

Скриншот размещенного в Сети объявления появился в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» накануне вечером. Его автором значится некий Олег Антипов, проживающий в Ульяновской области и являющийся учредителем и директором ООО «ТЭК-34» . 


Согласно открытым источникам, ООО «ТЭК-34» было зарегистрировано в 8 апреля 2009 года в Волгоградской области. Однако на сегодня юридически организация находится на территории Ульяновской области и зарегистрирована по адресу: Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 8, кв. 39. Состоит на учете в УФНС по Ульяновской области с 28 марта 2022 года. Основной вид деятельности ООО «ТЭК-34» связан с перевозками.

Официально о задержании упомянутого директора фирмы не сообщается, однако накануне вечером в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что в рамках расследования уголовного дела о происшествии на Крымском мосту уже состоялись задержания лиц, возможно причастных к теракту (уголовное дело возбуждено по части второй статьи 205 «Терроризм»).

Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России, – доложил Бастрыкин президенту. 

При этом глава СКР сообщил, что перед взрывом на мосту грузовик пересек несколько границ: 

– Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики – лица, которые участвовали в организации его движения. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации. Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму.

Фото: СК России, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ

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