В Ленинский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело по факту гибели супружеской пары в ДТП 20 ноября 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемым проходит 39-летний житель Ленинска.

— Следователями ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области окончено расследование уголовного дела по обвинению водителя иномарки в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, 20 ноября 2021 года в 04.00 житель Ленинска, находившийся за рулем иномарки Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе Волгоград — Астрахань со скоростью более 135 км/ч. На 46 километре автодороги водитель попытался совершить обгон впереди идущей «Газели», выехал на «встречку», потерял управление и совершил с ГАЗ-172413 касательное столкновение. После чего иномарка столкнулась с двигавшмися во встречном направлении автомобилем LADA Largus.

— В результате аварии от полученных травм 49-летний водитель LADA Largus скончался в больнице, а его 45-летняя супруга, находившаяся на пассажирском сиденье — погибла на месте, — добавили в областном главке МВД.

В отношении водителя автомобиля Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения». Мужчина свою вину признал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области