Расследования

Гнал со скоростью 135 км/ч: под Волгоградом в суд ушло дело о гибели семьи в ДТП

Расследования 12.10.2022 09:22
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12.10.2022 09:22


В Ленинский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело по факту гибели супружеской пары в ДТП 20 ноября 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемым проходит 39-летний житель Ленинска. 

— Следователями ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области окончено расследование уголовного дела по обвинению водителя иномарки в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

По версии следствия, 20 ноября 2021 года в 04.00 житель Ленинска, находившийся за рулем иномарки Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе Волгоград — Астрахань со скоростью более 135 км/ч. На 46 километре автодороги водитель попытался совершить обгон впереди идущей «Газели», выехал на «встречку», потерял управление и совершил с ГАЗ-172413 касательное столкновение. После чего иномарка столкнулась с двигавшмися во встречном направлении автомобилем LADA Largus. 

— В результате аварии от полученных травм 49-летний водитель LADA Largus скончался в больнице, а его 45-летняя супруга, находившаяся на пассажирском сиденье  — погибла на месте, — добавили в областном главке МВД.  

В отношении водителя автомобиля Volkswagen Polo возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения». Мужчина свою вину признал. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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