Расследования

В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийство

Расследования 11.10.2022 11:10
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11.10.2022 11:10



Ранее судимому рабочему фермы придется ответить за преступления, которые он умудрился совершить с разницей в три недели. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, перед судом вновь предстанет 46-летний мужчина, который работал на животноводческой точке в Палласовском районе. 

27 июня 2022 года мужчина совершил поджог сельскохозяйственной техники и сена. К счастью, владелец фермы  успел самостоятельно потушить  огонь. Как установили следователи, злоумышленник таким образом попытался отомстить мужчине за то, что в 2019 году он был привлечен к уголовной ответственности за кражу лошадей, принадлежащих фермеру.

А 18 июля 2022 года обвиняемый, распивая спиртное совместно на территории животноводческой точки в поселке Комсомольский Палласовского района, поссорился со своим 34–летним знакомым, после чего нанес ему один удар ножом в область живота. Причиненное повреждение стало для мужчины смертельным, он скончался в медицинском учреждении.

Ожидать вынесения приговора обвиняемый будет, находясь под стражей.

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