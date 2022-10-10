Экономика 10.10.2022 10:24 Новости компаний
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10.10.2022 10:24 Новости компаний
В Самаре пройдет региональный Демо-день акселерационных программ Сбера по развитию предпринимательских талантов молодежи, в нем примут участие школьные и студенческие команды из регионов Поволжья, которые разработали собственные технологические стартапы.
В 2022 году в молодёжных акселераторах Сбера от студентов и школьников Поволжья было направлено 3935 заявок, из них на акселератор для студентов SberStudent подали 2088 заявок, а на школьный – 1847. Больше всего заявок было подано из Саратовской, Самарской и Пензенской областей.
В течение нескольких месяцев ребята изучали основы предпринимательства, осваивали инструменты создания цифровых продуктов, работали вместе с наставниками и теперь готовы представить свои проекты на региональном этапе перед топ-менеджерами Поволжского банка Сбербанка, бизнес-ангелами, а также руководителями крупных компаний Поволжья. По итогам их выступлений будут определены лучшие команды, претендующие на выступление на суперфинале в Москве.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
— В Поволжье живут талантливые молодые люди, которые предлагают качественные и актуальные проекты, направленные на совершенствование технологических и бизнес-процессов. В прошлом году школьная команда из ульяновской гимназии №24 вошла в число лучших на федеральном уровне. Уверен, что это станет хорошим примером для участников этого сезона акселератора.
Помимо молодежных стартап-команд, Сбер, в качестве Национального центра компетенций Федерального проекта «Искусственный интеллект», представит ряд сильнейших проектов Поволжского региона в области ИИ.
Напомним, что в текущем году в преддверии Дня учителя открыт новый приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие. Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.
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