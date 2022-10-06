Расследования

В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дуб

Расследования 06.10.2022 19:24
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06.10.2022 19:24


В Урюпинском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной вырубке дубов. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 5 октября 2022 года работники Урюпинского лесничества обнаружили факт вырубки на подведомственной территории 21 дуба, о чем сообщили в полицию. По предварительным подсчетам,  ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.

Выяснилось, что дубы срубили 52-летний мужчина 35-летняя супруга его брата, которые сознались в содеянном и пояснили, что деревья им понадобились для изготовления дров и отопления жилых помещений. Распиленные деревья были обнаружены на территориях домовладений подозреваемых.

В настоящее время следователями Отдела МВД России «Урюпинский» устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ – «Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы до 7 лет. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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