В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дуб

В Урюпинском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной вырубке дубов. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 5 октября 2022 года работники Урюпинского лесничества обнаружили факт вырубки на подведомственной территории 21 дуба, о чем сообщили в полицию. По предварительным подсчетам, ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.

Выяснилось, что дубы срубили 52-летний мужчина 35-летняя супруга его брата, которые сознались в содеянном и пояснили, что деревья им понадобились для изготовления дров и отопления жилых помещений. Распиленные деревья были обнаружены на территориях домовладений подозреваемых.

В настоящее время следователями Отдела МВД России «Урюпинский» устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ – «Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области