В Волгограде пропала бабушка с сумкой на колесиках

Происшествия 06.10.2022 13:26
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06.10.2022 13:26
В Волгограде разыскивают 83-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры группы «Лиза Алерт», Роза Мамуджанова исчезла 2 октября. Ее приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы рыжие. С собой у нее была сумка на колесиках.
Тех, кто видел бабушку или имеет информацию о ее местонахождении, просят сообщить волонтерам по телефону 89061679444 (Наталья).
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