В Волгограде пропала бабушка с сумкой на колесиках









В Волгограде разыскивают 83-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры группы «Лиза Алерт», Роза Мамуджанова исчезла 2 октября. Ее приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы рыжие. С собой у нее была сумка на колесиках.





Тех, кто видел бабушку или имеет информацию о ее местонахождении, просят сообщить волонтерам по телефону 89061679444 (Наталья).



