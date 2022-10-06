Происшествия

В Урюпинске на улице нашли тело новорожденного мальчика

Происшествия 06.10.2022 12:32
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06.10.2022 12:32


Страшную находку обнаружил сегодня, 6 октября, житель Урюпинска. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина прогуливался утром с собакой и обратил внимание на подозрительный сверток на улице Коммунистическая. Развернув его, он оторопел от ужаса – в свертке было тело новорожденного мальчика. О произошедшем мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы.

– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщила представитель СУ СКР Дарья Буянова. – Принимаются меры к установлению личности матери младенца, выбросившей своего ребенка. Тело новорожденного направлено на судебно-медицинское исследование. Специалистам предстоит выяснить причину и давность наступления смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем указанных событий, а также тем, кто располагает сведениями о личности матери погибшего ребенка, с просьбой сообщить эту информацию по номеру 8(8442)23-66-83, 8(844-42)4-29-30, 8(844-42)4-29-03 или «02». Анонимность гарантируется.

Напомним, недавно следователи раскрыли преступление пятилетней давности, совершенное в Волжском. 35-летняя местная жительница, родив ребенка во дворе своего дома, убила родную малышку. Уголовное дело уже поступило в городской суд. 

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