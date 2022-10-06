Экономика

Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование

Экономика 06.10.2022 11:48 Новости компаний
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06.10.2022 11:48 Новости компаний


Сбербанк в Поволжье проанализировал покупки, совершенные с мая по август 2022 года с помощью сервиса позволяющего оформить покупку в рассрочку онлайн. Самый значимый объём выдачи таких кредитов зафиксирован в онлайн-школе, которая обучает IT-специалистов. Всего за данный период жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей для обучения в данной школе оформили кредиты на сумму около 20,6 млн рублей. 
Также жители регионов Поволжья активно использовали сервис, позволяющий оформить покупку в рассрочку онлайн, для приобретения ювелирных украшений. Так в одной из ювелирной сети магазинов кредитный оборот составил 11,3 млн. рублей. А одни из самых больших чеков отмечены в мебельном магазине - 858 тыс. рублей и 663 тыс. рублей.
В среднем клиенты Сбербанка оформляют POS-кредиты на сумму 40 тыс. рублей на срок 10 месяцев. А средний возраст заёмщиков составляет 40 лет.  

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