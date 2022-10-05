ИА «Высота 102» дарит 50 билетов на матч «Ротора» с «Чайкой» 9 октября

В Волгограде 9 октября на главном стадионе города-героя состоится очередной матч с участием «Ротора». Волгоградские футболисты встретятся с гостями из Ростовской области – ФК «Чайка».
Информационное агентство «Высота 102» дарит 50 билетов читателям на этот матч.
Чтобы получить электронный билет, вам необходимо оставить адрес электронной почты в комментариях под данной публикацией до 18.00 7 октября.
9 октября! В 16 часов! «Ротор» встречается с «Чайкой»! Самый важный матч для команды! Важный и для нас! Соберём полный стадион и поддержим команду! Покажем всем, как мы умеем болеть за своих!
Главный судья матча: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), помощники – Александр Туркин и Денис Попов (оба - Астрахань).
Инспектор матча: Михаил Еровенко (Краснодар).
Делегат матча: Василий Иванов (Москва).