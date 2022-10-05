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ИА «Высота 102» дарит 50 билетов на матч «Ротора» с «Чайкой» 9 октября

Главное 05.10.2022 16:27
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05.10.2022 16:27


В Волгограде 9 октября на главном стадионе города-героя состоится очередной матч с участием «Ротора». Волгоградские футболисты встретятся с гостями из Ростовской области – ФК «Чайка».  

Информационное агентство «Высота 102» дарит 50 билетов читателям на этот матч.

Чтобы получить электронный билет, вам необходимо оставить адрес электронной почты в комментариях под данной публикацией до 18.00 7 октября.  

9 октября! В 16 часов! «Ротор» встречается с «Чайкой»! Самый важный матч для команды! Важный и для нас! Соберём полный стадион и поддержим команду! Покажем всем, как мы умеем болеть за своих! 

Главный судья матча: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), помощники – Александр Туркин и Денис Попов (оба - Астрахань).

Инспектор матча: Михаил Еровенко (Краснодар).

Делегат матча: Василий Иванов (Москва).

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