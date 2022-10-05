Экономика 05.10.2022 09:19
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05.10.2022 09:19
Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт линии электропередачи в рамках реконструкции системы водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского района.
Для обеспечения надежного электроснабжения восьмикилометрового участка магистрального водопровода энергетики заменили часть опор воздушной линии 10 кВ на новые железобетонные и усилили остальные опоры.
Обновление гидротехнического объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода» позволит исключить загрязнение питьевой воды. Надлежащее состояние водопроводной сети обеспечит качественной водой около шести тысяч жителей городского поселения.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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