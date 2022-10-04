В Центральный районный суд Волгограда передано уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Серов Свердловской области и ее 19-летнего приятеля. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, оба обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– В июне текущего года 17-летняя девушка и ее 19-летний знакомый через Интернет познакомились с неизвестным, который предложил им «легкий заработок» – сбывать наркотические средства, выполняя роль курьеров, фасовщиков и раскладчиков, – сообщила Буянова информагентству. – По указанию координатора молодые люди прибыли в Волгоград из Свердловской области. Получая информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков, один из обвиняемых должен был заниматься изготовлением тайников, а другой их фотографированием с указанием конкретных координат таких тайников с последующим отправлением покупателям.

6 июля жители Свердловской области были задержаны в Центральном районе Волгограда, где арендовали квартиру, сотрудниками УМВД России по Волгограду.

– В ходе проведения оперативных и следственных действий у злоумышленников обнаружены и изъяты 73 свертка с наркотическим средством, общая масса которого, согласно заключению специалистов, составила крупный размер, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – В ходе изучения личности молодого человека установлено, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Молодым людям грозят сроки от 10 до 12 лет.