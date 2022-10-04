







Эксперты Сбербанка провели тренинг по управлению стрессом для волгоградских агентств недвижимости. Воркшоп был нацелен на решение основных управленческих задач и призван помочь риелторам научиться эффективно взаимодействовать с клиентами в неординарных ситуациях, уметь сохранять эмоциональное равновесие в цейтноте и применять на практике инструменты рефлексии. В ходе воркшопа были разобраны методики диагностики, профилактики и нейтрализации стресса и отработаны навыки их использования.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбер заинтересован в совместном развитии и росте с нашими партнёрами и клиентами, поэтому мы проводим различные образовательные мероприятия. В современном мире большое значение имеют не только профессиональные навыки, но и soft-skills, среди которых стрессоустойчивость, умение налаживать коммуникацию и находить выход из нестандартных ситуаций. Я уверена, что подобные воркшопы позволяют и нам, и нашим партнёрам развивать свои компетенции и успешно применять их в своей работе».

Мария Суралева, риелтор агентства недвижимости «Мой город»:

«В повседневной жизни достаточно часто возникают ситуации, когда уровень стресса заметно повышается, и это негативно отражается на самочувствии, снижается работоспособность. А если риелтор не может управлять своими эмоциями, то он не сможет управлять сделкой. Поэтому я очень рада, что приняла участие в тренинге, организованном Сбербанком. Все практические советы и методики, предложенные в ходе воркшопа я непременно претворю в жизнь».





Этот тренинг вызвал особую заинтересованность у партнеров банка и уже сейчас решено провести серию подобных образовательных мероприятий для сотрудников риэлтерских компаний в 4 квартале 2022



