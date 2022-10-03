Для участников субботников в Волгоградской области установили призовой фонд в 150 тысяч рублей

Экология 03.10.2022 19:14
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03.10.2022 19:14
На платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс волонтерских уборок в поддержку нового проекта «Зов природы» Движения ЭКА. Участники конкурса очистят природные территории от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. Организаторы самых массовых субботников разделят между собой премиальный фонд в 150 000 рублей. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды.
Для участия в конкурсе необходимо:
● зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/zovprirody;
● следуя пошаговой инструкции, организовать и провести уборку в лесу, парке, на берегу водоема или на любой другой природной территории;
● отправить собранное вторсырье на переработку;
● поделиться результатами в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru и в социальных сетях, используя хештеги #эковики, #акция_зовприроды.
Присоединиться к конкурсу можно до 25 октября. После этого организаторы оценят результаты участников по четырем критериям: количеству проведенных уборок, привлеченных волонтеров (участников акций), собранного мусора, количество отходов, сданных на переработку, – и выберут пятерых победителей. Они получат от 10 000 до 50 000 рублей.
Сайт конкурса: ecowiki.ru/konkurs-volonterskih-uborok.
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