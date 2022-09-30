«Россети Юг» предоставили сельхозпредприятиям Волгоградской области более 3,4 МВт мощности

Экономика 30.09.2022 11:25
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30.09.2022 11:25
За 8 месяцев 2022 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям около 1,6 тыс. объектов потребителей общей мощностью 48 МВт. Только в августе 2022 года подключены 215 объектов общей мощностью 6,2 МВт. Среди них 18 объектов сельского хозяйства.
Предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства региона активно механизируют свое производство. Так, только в августе к сетям компании энергетики подключили три системы орошения полей, четыре механизированных тока, восемь ангаров для хранения продукции и сушки зерновых. Также специалисты «Россети Юг» обеспечили энергоснабжением два помещения для содержания крупного рогатого скота, конюшню и систему освещения полевого стана.
Для подключения сельскохозяйственных объектов энергетики построили около 1,5 км воздушных линий электропередачи и 6 комплектных трансформаторных подстанций. Общая мощность присоединенного оборудования составила более 3,4 кВт.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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