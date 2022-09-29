Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за зверское убийство на даче

Расследования 29.09.2022 10:21
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29.09.2022 10:21
Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к 10 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя, забившего до смерти приятеля палкой.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что в мае этого года фигурант уголовного дела в Тракторозаводском районе неделю пил на даче в компании знакомых - двух мужчин и женщины. Вечером 18 мая между ним и 34-летним приятелем произошла ссора. Волгоградец схватил деревянную палку и начал избивать своего обидчика.
Еще один мужчина и женщина, которые были в доме, убежали, опасаясь за свою жизнь. Вернувшись в дачный дом на следующий день, они обнаружили тело 34-летнего мужчины без признаков жизни, после чего вызвали правоохранителей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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