Администрация Урюпинска подтвердила задержание поджигателя военкомата

В администрации города Урюпинска Волгоградской области подтвердили задержание злоумышленника, совершившего поджог военкомата. Такое сообщение опубликовано в телеграм-канале администрации Урюпинска.

– Сегодня, 26 сентября, ранним утром в Урюпинске осуществлен поджог здания военкомата. Благодаря слаженной работе сотрудников военкомата и полиции, виновное лицо задержано. Правоохранительными органами ведется проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Умелые действия сотрудников МЧС не позволили распространится огню. Ущерб минимален, пострадавших нет, – цитата.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об утреннем происшествии в Урюпинске. Была предпринята попытка поджога здания военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов по адресу ул. Октябрьская, 8.

Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области и правоохранительных органах.