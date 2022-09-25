Под Волгоградом в лобовом ДТП с иномаркой погибли два человека

В Быковском районе Волгоградской области накануне примерно в 20.10 произошло ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки. Сообщается о двоих погибших.

— По предварительным данным, 53-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21074 двигался по 705 километру трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград со стороны рабочего поселка Быково в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При совершении обгона водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении иномаркой BMW под управлением 42-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погибли два человека. Водитель и 56-летний пассажир ВАЗа получили травмы несовместимые с жизнью.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»