Происшествия

Под Волгоградом в лобовом ДТП с иномаркой погибли два человека

Происшествия 25.09.2022 10:26
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25.09.2022 10:26


В Быковском районе Волгоградской области накануне примерно в 20.10 произошло ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки. Сообщается о двоих погибших. 

— По предварительным данным, 53-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21074 двигался по 705 километру трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград со стороны рабочего поселка Быково в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При совершении обгона водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении иномаркой BMW под управлением 42-летнего водителя. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погибли два человека. Водитель и 56-летний пассажир ВАЗа получили травмы несовместимые с жизнью. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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