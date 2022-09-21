Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в Волжском









Нашествию вандалов подверглась благоустроенная территория по улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области.

- Нерадивые волжане поломали баскетбольное кольцо и уличные музыкальные инструменты, разбили урны. По данным нарушениям направлено заявление в УМВД по городу Волжскому. В настоящее время подрядчики вынуждены восстанавливать объекты, разрушенные вандалами, - сообщили в городской администрации.

По данным местных властей, действия хулиганов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Записи изучают сотрудники полиции. Злоумышленников ищут.













В мэрии пояснили, что указанная территория, расположенная между школами № 35 и № 37, благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В рамках первого этапа благоустройства здесь обустроили пешеходную аллею со скамейками и урнами, детский игровой комплекс и детскую площадку с качелями, каруселями, батутами, канатной дорогой и комплексом для игр с песком.

В этом году благоустройство велось на площади 6 тысяч квадратных метров. Подрядчики смонтировали еще одну детскую площадку, на которой установили уличный музыкальный комплекс с ксилофоном, резонансными трубками, барабанами и трубчатыми колоколами. На территории было выполнено устройство спортивной площадки под стритбол, где разместилась баскетбольная стойка с кольцом. Также здесь появились скамейки с урнами, новые пешеходные дорожки, системы полива и освещения.

Еще одна достопримечательность - это арт-объект фигура космонавта со светящимся шаром.

Фото: ИА «Высота 102» / администрация Волжского



