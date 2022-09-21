Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВО

В связи с объявлением президентом России частичной мобилизации журналисты ИА «Высота 102» решили выяснить, кто из волгоградских депутатов служил в армии, был кадровым военным и имеет боевой опыт. Для этого мы проанализировали биографии депутатов городской, областной, а также Госдумы и Совета Федерации.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация коснется тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, а также имеет боевой опыт.

Скажем сразу, в биографиях большинства депутатов-мужчин мы не нашли упоминания о прохождении службы в армии. Однако биографические справки составлялись ими самими, поэтому, вероятно, некоторые не посчитали нужным указывать об этом в личных сведениях. Например, депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов отслужил в военно-морском флоте РФ во времена своей молодости три года, однако в биографии нардепа этого факта нет.

Так что журналисты довольствовались тем, что опубликовано на официальных ресурсах городской и областной дум. И, как выяснилось, среди депутатов есть не только те, кто служил в армии, но и бывшие военные и даже те, кто участвовал в боевых действиях в горячих точках.

Пожалуй, самое впечатляющее боевое прошлое – у депутата Волгоградской городской думы Виктора Колесникова. С декабря 1979 по май 1981 года он воевал в Афганистане. А в 1993 году – в горячей точке в Северной Осетии и Ингушетии. Его однофамилец, председатель городской думы Владлен Колесников служил в погранвойсках. У спикера гордумы есть также почетная грамота от министерства обороны РФ. За какие заслуги, неизвестно.

Еще один депутат городской думы Андрей Анненко отдал долг Родине, отслужив в армии с 1989 по 1991 годы. Его коллега депутат Дмитрий Крылов сначала отслужил в Германии с 1981 по 1983 года, а затем поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова, где проучился с 1983 по 1984 годы.

В биографических сведениях депутата Олега Ярыгина о службе в армии ничего не говорится, однако одним из хобби нардепа является охота. Так что с оружием он управляться умеет.





Другой депутат городской думы Иван Никитин тоже обладает этими навыками. С 1993 по 2014 годы он служил в органах внутренних дел. Доктор Андрей Поплавский, который возглавляет ныне патолого-анатомическое бюро, помимо медицинского образования, успел получить и другую специальность – юриста. Он проучился в Академии МВД с 1997 по 2002 годы.

Среди представителей мужского населения в Волгоградской областной думе самым опытным военным можно назвать первого заместителя председателя регпарламента Сергея Булгакова. В 1978 году он закончил высшее общевойсковое училище в Алма-Ате, а в 1990 году – Военную академию имени Фрунзе. Вооруженным силам он отдал 20 лет своей жизни, служил на командных должностях. А с 1992 года несколько лет трудился военкомом Старополтавского района.

Депутат областной думы Дмитрий Калашников скромно упомянул о службе в армии, не пояснив, когда ее проходил и в каких войсках. Что такое дисциплина и служба, знает не понаслышке и депутат Михаил Струк. Он с 1999 по 2003 годы работал в налоговой полиции, а с 2003 по 2009 годы служил в органах внутренних дел.

Офицером в отставке является и депутат областной думы Андрей Таев. В 1993 году он окончил Екатеринбургское Суворовское военное училище, а в 1997 году – Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе.

Депутат Александр Феронов отслужил в рядах Советской Армии с 1977 по 1979 годы. Его коллега по областной думе Александр Кузьмин, как оказалось, проходил службу не абы где – а в Отдельном Краснознамённом Кремлёвском полку КГБ СССР. Армии он отдал два года – с 1986 по 1988 годы.

А вот у депутата областной думы Дмитрия Крикунова одна из самых нужных в нынешней спецоперации военная профессия – летчик-инженер. В 1989 году он закончил Качинское высшее военное авиационное училище по квалификации «командная тактика авиации». Будущий депутат служил летчиком-испытателем с 1981 по 1991 годы.

К сожалению, сведения о том, имели ли армейский опыт нынешние депутаты Госдумы от Волгоградской области, а также сенаторы, на сайтах нижней и верхней палат российского парламента отсутствуют. Впрочем, известно, например, что Андрей Гимбатов часто ездил на Донбасс и передавал гуманитарную помощь нашим бойцам.

Напомним, в настоящее время регион в Госдуме представляют Алексей Волоцков, Виталий Лихачев, Евгений Москвичев, Николай Николаев, Николай Арефьев, Андрей Гимбатов, Владимир Плотников и Олег Савченко, а в Совете Федерации - Николай Семисотов и Сергей Горняков.





Тем временем сегодня председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил с заявлением, что «депутатский корпус волгоградского региона не остается в стороне от событий, связанных с проведением специальной военной операции на Украине».

– Мы, как и все неравнодушные россияне, поддерживаем наше государство и нашу армию в это непростое время. И, безусловно, готовы к выполнению всех задач, которые сегодня поставил Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации, где объявил о частичной мобилизации, – пояснил спикер регпарламента.

Впрочем, в областной думе пояснили, что речи о том, что депутаты будут призваны в рамках частичной мобилизации, не идет.

Сегодня же федеральные СМИ распространили информацию со ссылкой на источник в Совете Федерации, что эта участь не грозит депутатам Госдумы, а также сенаторам верхней палаты парламента РФ.

Напомним, сегодня, 21 сентября в целях исполнения Указа Президента РФ губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принято решение о создании призывной комиссии по частичной мобилизации.

Фото ИА "Высота 102"