«Волгоградэнергосбыт» переводит на прямые договоры жильцов УК-должников





«Волгоградэнергосбыт» с начала текущего года расторг договора энергоснабжения с 15 управляющими компаниями Волгограда и одной из Жирновска, которые задолжали за потребленную электроэнергию 217 млн рублей. Потребители-физические лица этих УК переведены на прямые договора.

Как сообщили в «Волгоградэнергосбыте», поставщик ресурса на основании статьи 152 Жилищного кодекса вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с управляющей компанией при наличии у неё долга за два или более месяца.

– Расторжение договоров с проблемными УК – один из самых эффективных способов борьбы с неплатежами данной категории потребителей, – отмечают в «Волгоградэнергосбыте». – При прямых договорах собственники сами платят за индивидуальное потребление в квартирах, а управляющая организация – за потребление электроэнергии на содержание общего имущества жилого дома. При этом УК ведут расчеты более дисциплинированно.

Для наведения порядка и повышения платежной дисциплины «Волгоградэнергосбыт» применяет все инструменты, предоставленные законодательством. По сообщению компании, в настоящее время в судебном порядке энергетики добиваются возвращения денег более чем от 150 недобросовестных управляющих организаций, с общей суммой долга более 250 миллионов рублей.

– Мы направляем данные о неплатежах и в органы государственного и муниципального жилищного контроля. Своевременно информируем Государственную жилищную инспекцию Волгоградской области о проблемных компаниях, чтобы не допустить негативных социальных последствий, – рассказали в «Волгоградэнергосбыте».

Один из способов наведения порядка в расчетах – переход на прямые договора с поставщиком энергоресурсов по решению общего собрания собственников. Этим правом пользуются уже многие волгоградцы.

Справка. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1110 от 28.10.2014 г. «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» наличие задолженности по оплате электроэнергии за два месяца и более, подтвержденное судебным актом, относится к грубым нарушениям лицензионных требований. ГЖИ в этом случае вправе ставить вопрос о лишении компаний-нарушителей лицензии.



