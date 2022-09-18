Волгоградцы решат судьбу трех полувековых свалок в черте города

Экология 18.09.2022 15:13
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18.09.2022 15:13
Общественные обсуждения проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов на территории Ворошиловского, Красноармейского и Тракторозаводского районов пройдут в Волгограде.
Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком данного мероприятия выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Общественные обсуждения пройдут в формате опроса. Проекты ликвидации и рекультивации старых свалок опубликованы для ознакомления на сайте облкомприроды, администрации Волгограда и в фойе департамента городского хозяйства администрации Волгограда на ул. Ковровская, 16а.
Проекты, а также предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду указанных объектов, будут доступны для обсуждения с 21 сентября по 21 октября текущего года.
Так, планируется ликвидации свалки, расположенной на западной окраине города в районе Ворошиловского городского кладбища в 1 км севернее автодороги Волгоград-Ростов (ул. Неждановой) и 2,5 км южнее села Студено-Яблоневка Городищенского района Волгоградской области. Эта свалка была основана в 1956 году, а закрыта в январе 1992 года.
В Тракторозаводском районе речь идет о свалке, которая была образована в 1951 году. Находится она на северной окраине района на въезде в город, в 0,6 км юго-западнее пересечения автомобильной трассы 18А-5 с автодорогой Волгоград-Саратов (ул. Шурухина). На территории свалки имеется участок отстойников жидких нефтешламов общей площадью 4,9 га. Здесь размещали отходы от предприятий различных форм собственности, а также различных классов опасности. Сообщается, что ее эксплуатация прекратилась в 2002 году.
В Красноармейском районе осуждаемая свалка расположена на юге города в 0,2 км севернее кладбища и 0,7 км севернее поселка Кирова Светлоярского района Волгоградской области. Она была основана в 1960 году. На ее территории много балок и оврагов. Официально свалка была закрыта в декабре 2005 года.
Представленная на общественных слушаниях документация разработана ООО «ЭКОНКО», которое зарегистрировано в Москве.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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