Телеком

билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублей

Телеком 16.09.2022 16:39
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16.09.2022 16:39


Наверняка, у каждого из нас есть история одного важного звонка или неожиданной SMS, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Именно такими историями билайн призывает поделиться своих клиентов — с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании.
Сбор рассказов о том, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших друзей и близких продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке — каждый наш клиент может заполнить её на сайте и отправить текст своей истории с билайном.
150 лучших историй, отобранных нашим компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.
По итогам голосования в полуфинал «Твоей история с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.
В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — получит один миллион рублей.
Конкурс «Твоя история с билайном» уже начался! Все подробности на нашем сайте.
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