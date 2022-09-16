«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологий15.09.2022 18:53
«Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК14.09.2022 13:11
«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у граждан12.09.2022 13:46
AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития06.09.2022 14:13
Отечественные программные продукты «Базис» применят в обучении ИТ-специалистов в ведущих вузах России05.09.2022 12:44
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеля02.09.2022 11:49
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями01.09.2022 14:34
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителей30.08.2022 12:21
билайн более чем на 30% ускорил соединение с популярными интернет-сервисами29.08.2022 15:38
Город-спутник Волжский получил полностью обновленную сеть 4G29.08.2022 14:55
МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного кино26.08.2022 15:39
МегаФон определил самые общительные города области26.08.2022 12:28
Голосовой помощник «Ростелекома» решает без участия оператора до 80% обращений25.08.2022 12:24
NGENIX реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.1024.08.2022 10:59
"Ростелеком" подключил цифровые решения для медицинского центра «ПроВарикоз» в Волгограде23.08.2022 12:23
«Ростелеком» предоставил комплекс цифровых сервисов волгоградской медицинской организации «ПроВарикоз». Специалисты национального провайдера обеспечили клинику оптическим интернетом, а также подключили сервисы «Видеонаблюдение для бизнеса» и «Виртуальная АТС». Благодаря внедренным решениям медицинский...