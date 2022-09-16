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С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 лет

Телеком 16.09.2022 12:08 Новости компаний
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16.09.2022 12:08 Новости компаний


С начала года мобильный трафик на популярных транспортных маршрутах региона вырос на 22 %, тогда так количество голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года. Пик онлайн-активности путешественников пришелся на март, а звонили чаще в конце лета. Такие данные приводят аналитики МегаФона, изучив обезличенный интернет-трафик своих клиентов на автодорогах.
Наиболее популярным в Волгоградской области оказался отрезок трассы Р-22 «Волгоград — Астрахань». С начала 2022 года в поездках автолюбители прокачали здесь порядка 22 петабайт мобильного интернета, что равно 100 тысячам просмотров всех сезонов сериала «Дальнобойщики» в онлайн-кинотетре START. За то же время абоненты-путешественники проговорили свыше 600 миллионов минут – это почти 1200 лет непрерывного разговора.
Больше всего трафика пассажиры автомобилей и автобусов расходуют на тяжелый контент — просмотр и запись на видеохостингах, загрузку фото в социальных сетях. Также они общаются в мессенджерах.
Звонить и общаться во время поездки абоненты могут практически на всей протяженности трассы. Теперь фокус на расширение зоны покрытия сетью LTE. За последние месяцы мы построили и модернизировали более 50 базовых станций на участках федеральных автодорог, которые проходят через регионы Поволжья и Волгоградской области, — комментирует Дмитрий Назметдинов, директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Поволжье. 
По данным Роскомнадзора за второй квартал этого года покрытие голосовой связью МегаФона составляет: трасса Р-22 «Каспий» — 98,8 %, А-260 (М-21) — 97,7 %.
Согласно результатам совместного исследования Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра НАФИ, каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России. Чаще этот вид транспорта выбирают для поездок на отдых в глэмпинге, на экскурсии по достопримечательностям регионов и гастрономические туры. 
Поволжье привлекает автопутешественников красивыми пейзажами, знаменитой рыбалкой, большим количеством достопримечательностей  и уникальным этническим туризмом.

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