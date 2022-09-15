Экономика 15.09.2022 16:00 Новости компаний
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15.09.2022 16:00 Новости компаний
Сбер первым в стране начал установку сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы.
Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам Сбера.
- Сбер постоянно ведёт работу по замещению зарубежных вендоров и сервисов на отечественные разработки. В рамках этой программы мы первыми в стране начали заменять зарубежные сертификаты на отечественные. В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений, - отмечает Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка.
- Мы приветствуем решение Сбера перевести все свои онлайн-сервисы на отечественные сертификаты удостоверяющих центров. Перевод ресурсов крупнейшего банка и одной из ведущих технологических компаний страны на наши сертификаты будет хорошим примером для всего российского рынка и станет стимулом к снижению зависимости от зарубежных компаний. Сервис по выдаче сертификатов безопасности работает с марта 2022 года на портале Госуслуг. Сертификаты выдаются бесплатно, - отметил
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Выпуск российских сертификатов безопасности включен Правительством России в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
Сбер находится в постоянном диалоге с профильными ведомствами и регуляторами, чтобы минимизировать возможные ограничения со стороны иностранных организаций.
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