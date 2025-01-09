СК: в Котово бездомную мать-одиночку выбросили из 10-летней очереди на жилье





Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы города Котово Волгоградской области, которая на протяжении 12 лет не может получить положенное ей жилье в качестве малоимущей. Как сообщает V102.RU, волгоградка описала жизненную проблему в официальной группе СКР в Telegram-канале.

По словам жительницы Котово, после 10 лет пребывания ее в очереди на жилплощадь она была исключена из нее. Причина, которую озвучила женщина, и смешна и звучит издевательски – среднедушевой уровень дохода в ее семье оказался превышен из-за получения пособий на двух детей. В связи с этим ей приходится с двумя несовершеннолетними детьми и пожилой бабушкой ютится в крохотной квартирке своей родственницы.

По фактам, озвученным жительницей Волгоградской области, региональным управлением СК России организована процессуальная проверка.

- Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, – уточнили в СК.