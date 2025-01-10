Расследования

Точка в деле о кровавой расправе: под Волгоградом фермер пытал и убил сторожа

Расследования 10.01.2025 11:43
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10.01.2025 11:43


Специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет следователи четвертого отдела СУ СК России по Волгоградской области завершили расследование по факту убийства, совершенного 25 лет назад с особой жестокостью. На скамье подсудимых предстанут двое мужчин. Один из них также обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В июле 1999 года обвиняемые, один из которых на тот момент возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, на территории фермы в хуторе Верхне-Чирский обвинили сторожа в хищении имущества. Не получив признательных показаний от потерпевшего, они обмотали его ногу проволокой, подвесили за неё к столбу и стали избивать, в том числе, используя фрагмент деревянного бруса. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники скрылись с места происшествия, – рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Пыток сторож не перенес и спустя непродолжительное время умер в одной из больниц Волгоградской области. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных тогда не удалось. Расследование было приостановлено.

– В 2024 году по итогам изучения материалов дела было принято решение о проведении комплекса процессуальных действий, направленных на раскрытие этого особо тяжкого преступления. По прошествии стольких лет следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел удалось установить и допросить прямых очевидцев событий, получить неопровержимые данные о причастности обвиняемых к расправе над охранником фермерского хозяйства, – уточняет представитель волгоградского СУ СКР. 

Пока шло предварительное следствие, удалось установить причастность одного из фигурантов к другому преступлению. В октябре 2023 года он сбил на лошади мужчину, которого презирал, причинив ему вред здоровью средней степени тяжести. 

В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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