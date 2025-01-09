



В Волгоградской области организована проверка по факту гибели 19-летней жительницы хутора Лысогорский Урюпинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях в реке Хопер после организованных поисков водолазы обнаружили тело девушки без признаков насильственной смерти. Ранее, 4 января, на берегу Хопра и в реке следователи нашли личные вещи местной жительницы, которая пропала 3 января.

По словам жителей хутора, с которыми удалось пообщаться корреспондентам информагентства, девушка в день своей гибели гуляла с собакой на берегу Хопра. Однако, как она оказалась в воде, остается загадкой. Местные не исключают, что студентка могла броситься в воду, спасая собаку. Но вполне вероятен и другой, не менее драматичный сценарий.

- Не факт, что бросилась спасать собаку. Девочка была маленькая, росточком около полутора метров, худенькая. А собака у нее была крупная, килограммов под тридцать. Поводок она часто наматывала на руку, чтобы держать питомца поближе к себе. Возможно, собака рванула на Хопер за какой-нибудь живностью, а хозяйка не смогла вовремя освободиться. Провалившись под воду, они вместе и ушли на дно, - рассуждают о возможных причинах трагедии хуторяне.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, по факту гибели девушки проводится проверка.

Известно, что девушка приехала в родной хутор на каникулы.

Фото: V102.RU