Яркое солнце и +17: весна в январе превратила Волгоград в Сочи

Новый 2025 год в Волгограде начался с аномального тепла: табло на остановках сегодня, 9 января, показывало +17. И это не технический сбой, так как в городе на Волге и правда очень тепло. В этом убедился фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин, запечатлевший волгоградскую весну в январе.









В центре Волгограда зеленеют газоны, а по залитой солнцем городской набережной неспешно прогуливаются мамочки с детьми, семейные пары и беззаботная молодежь. Молодые люди на самокатах сбросили себя не только шапки, но и верхнюю одежду, что непривычно для января.









По фотографиям действительно трудно поверить, что сейчас идет календарная зима. Синоптики обещают, что такая аномально теплая погода продержится в Волгоградской области до конца текущей недели. А пока не похолодало, можно насладиться солнцем и сделать январское селфи на память.







































