Облкомтруд: волгоградцы в 2025 году 118 дней будут отдыхать и праздновать





Жители Волгоградской области, как и все россияне, только вышли сегодня, 9 января, после длительных новогодних праздников на работу, как их обрадовали новыми перспективами по отдыху в 2025 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтруде, в этом году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Жители Волгоградской области, как и все россияне, только вышли сегодня, 9 января, после длительных новогодних праздников на работу, как их обрадовали новыми перспективами по отдыху в 2025 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтруде, в этом году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Так, по Трудовому кодексу официальными нерабочими праздничными днями в России считаются: Так, по Трудовому кодексу официальными нерабочими праздничными днями в России считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то последний переносится на ближайший рабочий день. При этом Правительство РФ ежегодно утверждает график переноса выходных дней, чтобы сбалансировать рабочее время и время отдыха. Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то последний переносится на ближайший рабочий день.

Так, в следующем году перенесут выходные дни:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.



Волгоградцы уже отдохнули 11 дней на новогодних каникулах с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Затем по 2 дня волгоградцы будут расслабляться в праздники, приуроченные к Дню защитника Отечества (22-23 февраля) и Международному женскому дню (8-9 марта). Майские праздники, как обычно, разделят на две части – с 1 по 4 мая (к Празднику Весны и Труда) и с 8 по 11 мая к Дню Победы. Четырехдневные выходные ожидаются с 12 по 15 июня к Дню России и трехдневные – с 2 по 4 ноября к Дню народного единства.

Предпраздничными днями в 2025 году станут 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на час. Предпраздничными днями в 2025 году станут 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на час.

Что касается новогодних каникул 2025-2026 годов, то они начнутся с 31 декабря 2025 года и продлятся до 8 января 2026 года. Что касается новогодних каникул 2025-2026 годов, то они начнутся с 31 декабря 2025 года и продлятся до 8 января 2026 года.

Фото V102.RU