



В Волгограде родные проводили в последний путь участницу Великой Отечественной войны Анастасию Михайловну Членову. Жительница Красноармейского района скончалась на 102-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщил депутат облдумы Дмитрий Калашников, который вместе с семьей принимал участие в церемонии прощания.

– Анастасия Михайловна родилась в многодетной православной казачьей семье в хуторе Подгоринском Урюпинского района Сталинградской области. Вера помогла ей преодолеть самые трудные жизненные испытания, – написал в память о волгоградке Дмитрий Калашников. – Когда началась Великая Отечественная война, ей было 19 лет. Проводив братьев на фронт, Анастасия Михайловна пошла работать в Новоаннинскую медсанчасть в хуторе Мартыновском. Ухаживала за ранеными бойцами и командирами, молилась о них. Чудом пережила кровопролитную Сталинградскую битву.

Как вспоминала сама Анастасия Михайловна, 1942–й и 1943 годы были особенно тяжёлыми. Стояли сильные морозы, свирепствовал тиф.

– Сопровождая тяжело больных бойцов в госпиталь, она сама заболела тифом. После болезни её перевели в хирургическое отделение Сталинградского госпиталя, – рассказал депутат. – Золотые руки Анастасии Михайловны спасли многих, в том числе военного лётчика, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба.

После войны уроженка Сталинградской области проработала медицинской сестрой в детском саду № 22 еще 33 года – вплоть до выхода на пенсию.

Анастасия Михайловна Членова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и удостоена звания «Ветеран труда».

Как уточнил Дмитрий Калашников, опубликовав несколько фото с Анастасией Михайловной, на последнем году жизни она смогла встретиться с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

Фото: Дмитрий Калашников / VK.com