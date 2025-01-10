В Урюпинске простятся с погибшим в Курской области Романом Резниковым

Церемония прощания с рядовым Романом Резниковым, погибшим в ходе СВО, пройдет в городе Урюпинске Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили в администрации города. Роман стал участником специальной военной операции в 2024 году - он заключил контракт и оправился защищать интересы Родины.

- Погиб 30 ноября в Курской области в Суджанском районе с. Нижний Клин при выполнении боевого задания. Воину было 37 лет. У него остались родители, жена и дети, - сообщили в администрации Урюпинска.

Роман Резников родился в этом городе. Он окончил среднюю школу №7, потом служил в армии.

Прощание в воином пройдет 11 января. В 11:15 состоится отпевание в Покровском храме, а в 12.00 - траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Романа в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

